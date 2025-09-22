< sekcia Zahraničie
szabadeuropa.hu: Summit prezidentov V4 sa môže uskutočniť tento rok
Autor TASR
Budapešť 22. septembra (TASR) - Stretnutie prezidentov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) sa môže uskutočniť v severomaďarskom Vyšehrade koncom novembra alebo začiatkom decembra. Uviedol to v pondelok server szabadeuropa.hu, podľa ktorého pozvanie maďarského prezidenta Tamása Sulyoka prijali všetci zainteresovaní - český prezident Petr Pavel, poľský prezident Karol Nawrocki aj slovenský prezident Peter Pellegrini, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podrobnosti programu schôdzky zatiaľ nie sú známe, ale podľa nemenovaného zdroja z kruhov maďarskej vlády by hlavy štátov V4 mohli diskutovať o spoločných investíciách do dopravy, ako je napríklad regionálna vysokorýchlostná železnica, o čom sa už diskutovalo v roku 2018.
Server 24.hu v tejto súvislosti pripomína, že posledný summit prezidentov krajín V4 sa konal 22. novembra 2023 v Prahe. Maďarsko vtedy zastupovala vtedajšia prezidentka Katalin Nováková.
Predsedovia vlád krajín tohto zoskupenia sa naposledy stretli takisto v Prahe vlani vo februári. Rokovanie bolo podľa slov českého premiéra Petra Fialu veľmi dlhé, neľahké, ale otvorené a vecné. Zdôraznil, že medzi názormi lídrov a postojmi jednotlivých krajín sú rozdiely, ktoré sa nezmenili. "Nie je potrebné skrývať, že medzi nami existujú výrazné rozdiely," povedal s tým, že ČR a Poľsko sa chcú naďalej podieľať aj na vojenskej pomoci Ukrajine, zatiaľ čo SR a Maďarsko tento postoj nezastávajú.
Český premiér vtedy tiež reagoval na otázku, či má V4 ešte budúcnosť. "Je to určite trošku iná inštitúcia, než aká bola pred ruskou agresiou na Ukrajine. Tak to jednoducho je... Ale som rád, že možno aj vďaka našej komunikácii sa darí dosahovať na európskej úrovni spoločné riešenia a jednotný postoj k podpore Ukrajiny a odsúdeniu ruskej agresie," vysvetlil Fiala.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
