Szájer odchádza z Fideszu, Orbán to označil za správny krok

Budapešť 2. decembra (TASR) - Poslanec Európskeho parlamentu (EP) József Szájer sa v súvislosti so škandálom okolo svojej osoby vzdal v stredu členstva v maďarskej vládnej strane Fidesz. Informovalo o tom internetové vydanie denníka Magyar Nemzet.



Škandál vypukol po tom, ako vyšlo najavo, že Szájer sa minulý týždeň zúčastnil na hromadnej akcií homosexuálov, ktorá sa konala napriek platnému zákazu vychádzania. Keď voči účastníkom zasiahla polícia, poslanec sa pokúsil ujsť.



Szájer, ktorý je jedným zo zakladateľov Fideszu, svoj odchod zo strany oznámil listom riaditeľovi kancelárie Fideszu Gáborovi Kubatovovi.



Ku kauze sa pre Magyar Nemzet vyjadril aj samotný predseda Fideszu a premiér Viktor Orbán, podľa ktorého to, čo Szájer urobil, nie je v súlade s hodnotami politického spoločenstva Fideszu.



"Jeho tridsaťročnú prácu nezabudneme a nebudeme ju popierať, avšak jeho čin je neprijateľný a neobhájiteľný. Po tejto udalosti urobil jediné správne rozhodnutie tým že sa ospravedlnil, vzdal sa mandátu poslanca v Európskom parlamente a vystúpil aj z Fideszu. Jeho rozhodnutie sme vzali na vedomie," povedal Orbán.



Szájera zadržala bruselská polícia piatok (27. 11.) večer počas zásahu voči účastníkom nedovolenej homosexuálnej párty, ktorí porušili epidemiologické opatrenia. Po neúspešnom pokuse o útek a zadržaní sa europoslanec odvolal na svoju imunitu.



Na sexuálnom večierku sa údajne zúčastnili aj dvaja nemenovaní diplomati. Bruselská prokuratúra uviedla, že J. S. mal pri zadržaní v ruksaku drogy a nemal pri sebe osobné doklady.



Europoslanec následne v nedeľu prekvapivo oznámil, že sa ku koncu roka vzdá funkcie europoslanca. Ako dôvod uviedol svoju únavu z každodennej politiky. Následne v utorok sa celá kauza okolo jeho zadržania dostala do médií.