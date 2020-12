Szájerovou kauzou sa zaoberal parlamentný výbor pre národnú bezpečnosť

Budapešť 9. decembra (TASR) - Ku kauze poslanca Európskeho parlamentu (EP) Józsefa Szájera, ktorá súvisí s jeho účasťou na homosexuálnom večierku počas epidemiologického zákazu vychádzania v Bruseli, neexistujú dôveryhodné informácie z kruhov tajných služieb. K dispozícii sú iba dohady a čiastočné informácie. Povedal to v stredu v Budapešti na schôdzi maďarského parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.



Podľa komerčnej televízie ATV šéf diplomacie sa vyjadril členom výboru k otázke, či v kauze existuje nejaký dôkaz o tom, že za ňou mohla byť operácia spravodajských služieb.



Szijjártó dodal, že Informačný úrad (IH) fungujúci v gescii rezortu zahraničných vecí nedisponuje žiadnymi právomocami v tejto záležitosti. "Na neverejnej časti zasadnutia výboru poskytne riaditeľ IH všetky dostupné informácie už aj z toho dôvodu, že spolu so Szájerom sa na bruselskom ilegálnom večierku zúčastnili aj estónski a poľskí diplomati," povedal minister zahraničných vecí s poznámkou, že príslušné partnerské organizácie dotknutých krajín sa už spojili a vymenili si informácie.



Šéf úradu vlády Gergely Gulyás minulý štvrtok (3.12.) povedal, že maďarská vláda nedisponuje informáciami, a preto nechce ani špekulovať o tom, či Szájerova kauza bola akciou tajných služieb, prípadne pomstou za to, že Maďarsko vetovalo rozpočet Európskej únie.



Szájera zadržala bruselská polícia piatok (27. 11.) večer počas zásahu voči účastníkom nedovolenej homosexuálnej párty, ktorí porušili epidemiologické opatrenia. Po neúspešnom pokuse o útek sa europoslanec pri zadržaní políciou odvolal na svoju imunitu.





