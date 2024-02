Szalay-Bobronviczky: Ďalšie gripeny sú nutné pre zmenené prostredie

Budapešť 23. februára (TASR) - K doterajším 14 viacúčelovým bojovým lietadlám JAS-39 Gripen sa maďarská vláda rozhodla získať ďalšie štyri, čo je nevyhnutné vzhľadom na zvýšenú angažovanosť Maďarska v zahraničí a zmenené bezpečnostné prostredie. Podľa servera index.hu to v piatok povedal maďarský minister obrany Krištóf Szalay-Bobrovniczky, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Šéf rezortu obrany o tom hovoril po budapeštianskej schôdzke predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom.



"Nové akvizície posilňujú schopnosť maďarských vzdušných síl chrániť vzdušný priestor krajiny v súlade s národnými požiadavkami, ako aj s očakávaním NATO," povedal maďarský minister obrany.



Najmodernejšie viacúčelové bojové lietadlo JAS-39 Gripen má podľa jeho slov vynikajúce vlastnosti z hľadiska vzdušného boja a účinnosti proti pozemným cieľom, ako aj operácií. Flotila gripenov maďarskej armády je medzinárodne známa a uznávaná, tieto bojové lietadlá v rámci misie NATO (BAP) trikrát chránili vzdušný priestor pobaltských krajín, pričom túto úlohu budú opäť plniť v roku 2025.



"Okrem toho naše gripeny chránia v spolupráci s členskými štátmi V4 aj vzdušný priestor Slovinska spolu s Talianskom, a aj vzdušný priestor Slovenska," dodal Szalay-Bobrovniczky.



Orbán Kristerssonovi potvrdil, že maďarský parlament bude v pondelok hlasovať o vstupe Švédska do Severoatlantickej aliancie.



Kristersson označil rozhovory v Budapešti za dobré a konštruktívne. "Gripeny sú pýchou Švédska, jedným z naozaj dôležitých produktov, ktoré môžeme ponúknuť NATO. Som rád, že európskou oblohou bude lietať viac gripenov," dodal švédsky premiér.











