Maďarskí vojaci pomôžu pri hasení požiarov v Čiernej Hore
Vojaci použijú na hasenie požiarov takzvaný vodný balón Bambi Bucket, aby podporili čiernohorských hasičov pri likvidácii plameňov.
Autor TASR
Budapešť 13. augusta (TASR) - Maďarské ozbrojené sily (MH) v priebehu jedného mesiaca pomôžu v hasení lesných požiarov už tretiemu spojencovi v rámci Severoatlantickej aliancie. Podľa agentúry MTI to oznámil v stredu maďarský minister obrany Kristóf Szalay-Bobrovniczky, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Po Albánsku a Bulharsku sa tentoraz maďarskí vojaci zúčastnia na hasení požiarov v Čiernej Hore, spresnil minister, podľa ktorého zo základne odletel vrtuľník Airbus H225M 86. vrtuľníkovej brigády MH Józsefa Kissa v Szolnoku.
Vojaci použijú na hasenie požiarov takzvaný vodný balón Bambi Bucket, aby podporili čiernohorských hasičov pri likvidácii plameňov. Szalay-Bobrovniczky pripomenul, že koncom júla poskytli maďarskí vojaci podobnú pomoc pri hasení lesných požiarov spôsobených suchým a horúcim počasím, najprv v Albánsku a potom v Bulharsku.
Čiernohorská vláda v pondelok požiadala o medzinárodnú pomoc pri boji proti pretrvávajúcim lesným požiarom prostredníctvom Euroatlantického koordinačného centra NATO pre reakcie na katastrofy, Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany a bilaterálnych dohôd.
Podľa vyhlásenia vlády Čierna Hora v posledných dňoch bojuje s intenzívnymi lesnými požiarmi na viacerých miestach. Domáce zdroje sú nedostačujúce na účinné zvládnutie požiarov, najmä v ťažko dostupných oblastiach, kde panujú vysoké teploty, silný vietor a sucho, píše agentúra HINA.
„Letecké prostriedky Čiernej Hory na hasenie požiarov sú plne vyťažené, ale vzhľadom na rozsah požiarov a technické obmedzenia nedokážu splniť všetky požiadavky,“ uviedla vláda.
Čierna Hora je členom NATO od roku 2017 a v súlade s vnútroštátnymi postupmi a medzinárodnými záväzkami môže požiadať o pomoc prostredníctvom týchto mechanizmov, ak sú vyčerpané domáce kapacity.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)