Szalay-Bobrovniczky: Čad je kľúčovým partnerom z hľadiska bezpečnosti

Budapešť 10. septembra (TASR) - Spoločná protiteroristická spolupráca maďarskej vlády s Čadom má strategický význam nielen pre Maďarsko, ale aj pre celú Európu. Konštatoval to v utorok maďarský minister obrany Kristóf Szalay-Bobrovniczky po schôdzke s prezidentom Čadu Mahamatom Idrissom Débyom Itnom. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Prezident Čadu pricestoval v sobotu na oficiálnu návštevu Maďarska a s maďarským ministrom si v budapeštianskom Armádnom centre Bálna prezrel prezentáciu arnády o schopnosti čistenia vody, ako aj drony maďarskej výroby.



Szalay-Bobrovniczky podčiarkol, že migrácia z juhu predstavuje najväčšiu hrozbu pre Európu, a keďže Čad je jedným z posledných stabilných štátov regiónu Sahel, spolupráca s ním je kľúčová. "Maďarsko a Čad majú v úmysle spoločne konať proti terorizmu, ktorý spôsobuje migráciu. Potvrdzuje to aj v pondelok podpísaná dohoda o strategickom partnerstve," dodal minister.



Na jeseň minulého roka avizovala maďarská vláda zámer vyslať vojenskú misiu s 200 vojakmi do Čadu, aby tam cvičili miestne jednotky a pomáhali im v boji proti terorizmu. Národné zhromaždenie vyslanie vojakov schválilo 6. novembra 2023. Čad sa nachádza v regióne Sahel na južnom okraji Sahary, kde pravidelne útočia džihádisti. Maďarská vojenská misia má trvať do 31. decembra 2025.