Szalay-Bobrovniczky: Maďarsko pošle 200 vojakov do Čadu

Budapešť 13. októbra (TASR) - Maďarsko vyšle na jar 2024 do Čadu 200-člennú vojenskú misiu s cieľom obmedziť migračnú krízu v africkom regióne Sahel. Podľa servera hang.hu to v piatok oznámil maďarský minister obrany Kristóf Szalay-Bobrovniczky, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Sahelský región a štát Čad zohrávajú podľa ministra kľúčovú úlohu pri potláčaní africkej migrácie.



"Ak sa aj Čad stane nestabilným, potom môžeme byť svedkami prelomenia migračnej bariéry, ktorá by mohla poslať ďalšie stovky miliónov na cestu do Európy," podčiarkol Szalay-Bobrovniczky.



Podľa jeho slov táto stredoafrická krajina dostane prostredníctvom programu Hungary Helps (Maďarsko pomáha) aj humanitárnu a poľnohospodársku rozvojovú pomoc.



Minister zdôraznil, že ide o misiu zabezpečujúcu nezávislú vojenskú prítomnosť, ktorá bude spolupracovať s francúzskymi a americkými jednotkami v krajine.