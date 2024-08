Szalay-Bobrovniczky: Z Libanonu evakuujeme Maďarov, Čechov aj Slovákov

Budapešť 2. augusta (TASR) - Vzhľadom na nebezpečenstvo eskalácie vojny na Blízkom východe evakuuje lietadlo maďarských ozbrojených síl z Libanonu 29 osôb, 18 občanov Maďarska, desať Čechov a jednu Slovenku. Podľa agentúry MTI to oznámil vo štvrtok maďarský minister obrany Kristóf Szalay-Bobrovniczky, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Bezpečnosť občanov Maďarska je podľa ministra najdôležitejšou prioritou maďarskej vlády, nech už sú kdekoľvek na svete.



Szalay-Bobrovniczky spresnil, že evakuačný let do Budapešti pripravili v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí, pričom s lietadlom Airbus A319 maďarskej armády poletia aj vojenskí zdravotníci, aby v prípade potreby mohli okamžite poskytnúť lekársku pomoc.



Medzi evakuovanými cudzincami sú českí občania a tehotná žena so slovenským občianstvom.



Napätie v regióne narástlo po tom, ako libanonské hnutie Hizballáh potvrdilo, že pri utorkovom izraelskom údere v Bejrúte, ktorý bol reakciou na sobotný raketový útok na Izraelom okupované Golanské výšiny, zomrel šéf ich operačného veliteľstva Fuád Šukr. Situácia tiež eskalovala po tom, ako hnutie Hamas oznámilo, že v Iráne bol zabitý šéf ich politického krídla Ismáíl Haníja pri údere, ktorý hnutie prisudzuje Izraelu. Ten sa k útoku priamo nevyjadril.