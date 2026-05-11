Szczepaňski: Ziobra sa pokúsime dostať do Poľska do volieb v roku 2027
Autor TASR
Varšava 11. mája (TASR) - Bývalý poľský minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro v nedeľu večer pre TV Republika potvrdil, že sa nachádza v Spojených štátoch, kde priletel v sobotu. Podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra Wieslawa Szczepaňského sa ho Poľsko pokúsi dostať naspäť ešte pred voľbami v roku 2027, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Szczepaňski v pondelok v Poľskom rádiu povedal, že poľské úrady podniknú kroky, aby Ziobra dostali späť do Poľska ešte pred budúcoročnými parlamentnými voľbami. Pripustil však, že konanie o vydaní bude zložité a bude si vyžadovať rozhodnutia poľských súdov, vydanie európskeho zatykača a konečné rozhodnutie bude závisieť od amerických orgánov vrátane administratívy prezidenta Donalda Trumpa.
Poľský minister spravodlivosti Waldemar Žurek v nedeľu v TVN24 oznámil, že Varšava požiada Spojené štáty o Ziobrovo vydanie. Zároveň chce od amerických aj maďarských úradov vysvetlenie, na základe akých právnych dokumentov mohol bývalý minister opustiť Maďarsko a vstúpiť do USA napriek tomu, že podľa poľských orgánov nemal platné doklady.
Žurek povedal, že poľské ministerstvo zahraničných vecí už predtým rokovalo s americkou stranou o možnom Ziobrovom vstupe do USA. Podľa ministra mala Varšava signály, že Washington nechce bývalému ministrovi pomáhať.
Ziobro je obvinený z vedenia organizovanej zločineckej skupiny počas vlády strany Právo a spravodlivosť a zneužívania právomocí pri prideľovaní dotácií z Fondu spravodlivosti, určeného na pomoc obetiam trestných činov. Po tom, ako Sejm koncom roka 2025 súhlasil s jeho zadržaním a väzbou, odišiel do Budapešti. V zahraničí je podľa vlastných slov pre obavy z nespravodlivého procesu v Poľsku. Začiatkom roka 2026 maďarské úrady potvrdili, že získal medzinárodnú ochranu.
