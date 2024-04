Szejna: Poľsko nebude chrániť Ukrajincov, ktorí sa vyhýbajú odvodu

Varšava 30. apríla (TASR) - Poľsko nebude chrániť Ukrajincov, ktorí sa vyhýbajú odvodom do ozbrojených síl, uviedol v utorok námestník poľského ministra zahraničných vecí Andrzej Szejna. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Ukrajina po vyše dvoch rokoch ruskej invázie zápasí aj s nedostatkom vojakov. Nedávno schválila mobilizačný zákon, ktorým sa majú zvýšiť mobilizačné kapacity a sprísniť tresty pre tých, ktorí sa odvodu vyhýbajú.



Kyjev tiež minulý týždeň oznámil, že v zahraničí prestane vydávať pasy niektorým mužom v mobilizačnom veku. Pozastavil aj konzulárne služby pre mužov vo veku 18 až 60 rokov žijúcich mimo Ukrajiny, čo podnietilo rozhorčenie medzi ukrajinskými emigrantmi. Podľa OSN sa v Poľsku nachádzajú desiatky tisíc Ukrajincov, ktorých sa týka branná povinnosť.



V Poľsku "rozhodne nebudeme chrániť tých, ktorí sa vyhýbajú odvodom," uviedol Szejna pre televíziu TVP. Dodal však, že Varšava nedostala od Ukrajiny žiadnu oficiálnu žiadosť týkajúcu sa mužov v mobilizačnom veku. Ak sa tak stane, Poľsko bude podľa neho konať v súlade so štátnym aj európskym právom.



Ministri obrany Poľska a Litvy minulý týždeň vyhlásili, že by mohli pomôcť s návratom mužov na Ukrajinu, ak o to sama požiada. Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v utorok vyzval na nájdenie riešenia na úrovni Európskej únie. "Viem, že medzi Kyjevom a Bruselom sa o tom rokuje," povedal poľský minister.



Po tom, čo Rusko v roku 2022 napadlo svojho západného suseda, utiekli pred vojnou stovky tisíc Ukrajincov, väčšinou cez Poľsko. K februáru tohto roka v Poľsku zaregistrovali celkovo viac než 950.000 ukrajinských utečencov, z nich približne 150.000 boli muži v odvodovom veku, vyplýva z údajov OSN.