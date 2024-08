Szejna:Tvrdenia o účasti Poľska na sabotáži Nord Streamu sú nepravdivé

Varšava 21. augusta (TASR) - Poľské ministerstvo zahraničných vecí v utorok odmietlo obvinenia z účasti Poľska na sabotáži plynovodov Nord Stream v roku 2022. Námestník poľského ministra zahraničných vecí Andrzej Szejna ich označil za senzačnú zápletku vhodnú pre špionážny film. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry PAP.



Szejna na rozhlasovej stanici TOK FM reagoval na tvrdenia bývalého šéfa nemeckej spravodajskej služby Augusta Hanninga. Ten minulý týždeň vo štvrtok povedal, že útoky na plynovody Nord Stream sa museli uskutočniť s podporou Poľska a so súhlasom ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a poľského prezidenta Andrzeja Dudu. Podľa Szejnu ide o "senzačný scenár, ktorý je nepravdivý."



"Toto je stanovisko ministerstva zahraničných vecí: Poľsko nemá vôbec nič spoločné so zničením Nord Streamu," povedal Szejna.



Na otázku, či ide o pokus postaviť Poliakov a Ukrajincov proti sebe, Szejna odpovedal, že "by to skôr vnímal ako pokus Ruska znepriateliť si Varšavu a Berlín, rozbiť solidaritu Weimarského trojuholníka a krajín Európskej únie". Podľa neho sa to však nepodarí, pretože spolupráca v rámci Weimarského trojuholníka sa vyvíja dobre.



Podľa Szejnu je tiež dobrým znamením, že nemecký kancelár Olaf Scholz sa k záležitosti nevyjadril, "pretože sa nekomentujú nejaké senzačné scenáre, ktoré nie sú vhodné na serióznu politickú diskusiu, ale skôr do špionážneho filmu".



Plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2 sa stali terčom útokov nadránom a potom aj večer 26. septembra 2022. Výbuchy neďaleko dánskeho ostrova Bornholm v Baltskom mori poškodili potrubia oboch plynovodov na štyroch miestach.



Rusko z poškodenia plynovodov obvinilo Spojené štáty, Britániu a Ukrajinu. Tieto krajiny však svoju účasť na incidente rázne popreli.