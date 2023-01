Szent-Iványi: Orbán napravil neúčasť Novákovej na výročí vzniku SR

Budapešť 9. januára (TASR) - Škody spôsobené neprítomnosťou prezidentky Maďarska Katalin Novákovej na oslavách 30. výročia vzniku Slovenskej republiky čiastočne kompenzoval premiér Viktor Orbán. Minulú sobotu sa spolu s manželkou Anikó Lévaiovou v Bratislave zúčastnil na galavečere usporiadanom pri tejto príležitosti. Podľa servera hirklikk.hu to v pondelok konštatoval expert pre zahraničnú politiku a liberálny politik István Szent-Iványi, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Ak by slovenské pozvanie neprijal ani Orbán, potvrdilo by to podozrenie, že Budapešť naozaj nechce oslavovať slovenskú štátnosť, povedal Szent-Iványi. Novákovej neprítomnosť označil za zlý odkaz a vážnu chybu, pretože prezidentka bola pozvaná na slávnostný ceremoniál spolu s lídrami všetkých krajín susediacich so Slovenskom, vrátane Ukrajiny, ktorú zastupoval podpredseda vlády.



Orbán však prišiel iba na galavečer, na ktorom boli síce český i slovenský premiér, avšak len ako diváci, bez akejkoľvek úlohy, podčiarkol Szent-Iványi. Podľa jeho názoru sa maďarský premiér zrejme snažil zabrániť tomu, aby jeho prípadnou neúčasťou spolupráca Vyšehradskej štvorky (V4), ktorej predsedajúcou krajinou je práve Slovensko, utrpela ďalšiu "smrteľnú" ranu.



Server v tejto súvislosti citoval Orbánov status na Facebooku, v ktorom uviedol, že po páde komunizmu v roku 1993 sa Československo rozpadlo a nahradilo ho samostatné Slovensko a Česká republika, ktoré sú dnes spojencami Maďarska. "Pred tridsiatimi rokmi sa otvorila cesta k spolupráci V4 založenej na vzájomnej závislosti a vzájomnom rešpekte. Dávajme na ňu pozor!" napísal Orbán.