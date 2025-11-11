< sekcia Zahraničie
Szent-Iványi: Stretnutie Orbána a Trumpa bolo iba stretnutím pri obede
Politický riaditeľ úradu maďarského premiéra Balázs Orbán v reakcii uviedol, že tam bol a USA tomuto rokovaniu dôležitosť pripisovali.
Autor TASR
Budapešť 11. novembra (TASR) - Schôdzka maďarského premiéra Viktora Orbána s americkým prezidentom Donaldom Trumpom 7. novembra vo Washingtone figuruje na webovej stránke Bieleho domu iba ako „lunch meeting“ (stretnutie pri obede), z ktorého sa nevyhotovil oficiálny písomný záznam. Podľa servera hang.hu na to upozornil bývalý poslanec Európskeho parlamentu István Szent-Iványi, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Politický riaditeľ úradu maďarského premiéra Balázs Orbán v reakcii uviedol, že tam bol a USA tomuto rokovaniu dôležitosť pripisovali. „Pred začiatkom rokovania americká strana priamo pred mojimi očami vykázala zapisovateľov z miestnosti. Jeden z vysokých predstaviteľov administratívy (USA) povedal, prečo sa to deje: bolo to potrebné, pretože sa malo hovoriť o vážnych veciach vrátane ukončenia vojny medzi Ruskom a Ukrajinou,“ reagoval na Facebooku Balázs Orbán.
Politický riaditeľ úradu maďarského premiéra Balázs Orbán v reakcii uviedol, že tam bol a USA tomuto rokovaniu dôležitosť pripisovali. „Pred začiatkom rokovania americká strana priamo pred mojimi očami vykázala zapisovateľov z miestnosti. Jeden z vysokých predstaviteľov administratívy (USA) povedal, prečo sa to deje: bolo to potrebné, pretože sa malo hovoriť o vážnych veciach vrátane ukončenia vojny medzi Ruskom a Ukrajinou,“ reagoval na Facebooku Balázs Orbán.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)