Szijjártó nečakane odcestoval na rokovanie s ruským vicepremiérom

Budapešť 11. apríla (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó v utorok nečakane odcestoval do Moskvy, kde bude rokovať s ruským vicepremiérom Alexandrom Novakom. S odvolaním sa na webovú stránku maďarskej komerčnej televízie ATV o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Šéf maďarskej diplomacie v tejto súvislosti na Facebooku uviedol, že vďaka miernej uplynulej zime Európa zásobovanie energiami prežila. Medzinárodná energetická agentúra (IEA) však zároveň upozorňuje na prudko rastúci dopyt po energiách v súvislosti s reštartom čínskej ekonomiky a veľmi pomalé tempo rozvoja európskej energetickej infraštruktúry. Szijjártó preto varuje, že skutočným problémom bude v Európe nasledujúca zima.



Podľa maďarského ministra bude témou rokovaní s ruským vicepremiérom fyzické a technické zabezpečenie ropovodu Turecký prúd, kadiaľ prichádza do Maďarska zemný plyn, zachovanie tranzitných dodávok ropy a predídenie sankciám, ktoré hrozia atómovému priemyslu.



Maďarsko nepodporí žiaden bruselský návrh, ktorý by skomplikoval, prípadne znemožnil maďarsko-ruskú nukleárnu spoluprácu, vyhlásil šéf maďarskej diplomacie 26. januára po telefonickom rokovaní s Novakom.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)