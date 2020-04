Szijjártó a Czaputowicz: Krajiny V4 by mali v núdzi úzko spolupracovať

Budapešť 7. apríla (TASR) - Krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) si v medzinárodnom meradle počínajú v riešení pandémie koronavírusu dobre, čo naznačuje aj dôležitosť ďalšieho prehĺbenia stredoeurópskej spolupráce. Povedal to v utorok v Budapešti maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po rokovaní so šéfom poľskej diplomacie Jacekom Czaputowiczom, ktoré prebehlo prostredníctvom videokonferencie.



"Treba zintenzívniť aj spoluprácu krajín V4 (Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska) a rozšíriť ju na ďalšie oblasti, aby mohli aj v nečakaných situáciách vystupovať spoločne, vďaka čomu budú účinnejšie aj (ich) národné odpovede na výzvy" citovala Szijjárta agentúra MTI.



Podľa jeho slov Budapešť a Varšava vyvinuli veľké úsilie v repatriácii svojich občanov z mnohých krajín sveta. Szijjártó sa poďakoval poľskému rezortnému partnerovi za to, že poľské aerolínie LOT napomohli dostať domov 109 maďarských občanov.



"V tejto spolupráci budeme pokračovať - doteraz sme dostali domov vyše 8000 ľudí. Počet uviaznutých Maďarov v zahraničí je ešte zhruba 900," dodal maďarský minister.



Šéfovia diplomacie Maďarska a Poľska hovorili aj o nutnosti zachovania prepravy tovaru bez prekážok.



Szijjártó a Czaputowicz sa zhodli aj na tom, že v európskej diskusii o právnom štáte uplatňuje Brusel dvojaký meter.



"Nás kritizujú za to, že zákon o ochrane proti koronavírusu umožňuje maďarskej vláde prijímať účinné opatrenia. Poliakov zas nabádajú k tomu, aby vyhlásili mimoriadny stav, čo by umožnilo odročiť prezidentské voľby, čo by evidentne vyhovovalo záujmom opozície," spresnil maďarský minister zahraničných vecí.







spravodajca TASR Ladislav Vallach