Szijjártó: Ak bude americko-ruský mierový summit, tak v Budapešti
Schôdzka Lavrova a Szijjártóa sa konala na pôde 3. minskej medzinárodnej konferencie o eurázijskej bezpečnosti.
Autor TASR
Budapešť/Minsk 28. októbra (TASR) - Rusko je pripravené udržiavať dialóg na vysokej úrovni so Spojenými štátmi a po riadnej príprave aj usporiadať mierový summit v Budapešti. Podľa agentúry MTI to povedal v utorok v Minsku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po konzultáciách so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Po mojich rokovaniach vo Washingtone minulý týždeň je dobrou správou, že aj Rusi sú pripravení udržiavať dialóg na vysokej úrovni s Američanmi. Je to dobrá správa pre nás, pretože s istotou vieme, že pokiaľ medzi Američanmi a Rusmi existuje dialóg na vysokej úrovni, existuje nádej na mier,“ cituje MTI Szijjártóa.
Podľa jeho slov z rokovania s ruským ministrom v Minsku ďalej vyplynulo, že Moskva je pripravená na stretnutie lídrov po riadnej príprave a niet pochýb o tom, že ak sa uskutoční mierový summit, tak sa bude konať v Budapešti.
Szijjártó podotkol, že maďarská vláda nie je priaznivcom vzájomného posielania si správ, najmä nie v takých dôležitých otázkach, ako sú dodávky energií, takže predseda maďarskej vlády Viktor Orbán bude osobne diskutovať o možných dôsledkoch nových sankcií oznámených Spojenými štátmi s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Washingtone na budúci týždeň.
