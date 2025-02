Szijjártó: ANO by nikdy neútočilo na Maďarsko za ochranu suverenity

Budapešť/Praha 6. februára (TASR) - Opozičné české hnutie ANO by nikdy neútočilo na Maďarsko za ochranu svojej suverenity, ako to robí súčasná česká vláda. Podľa agentúry MTI to vo štvrtok v Prahe povedal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, ktorý sa tam v rámci súkromnej návštevy stretol s lídrami ANO vrátane bývalého premiéra Andreja Babiša. Informuje o tom budapeštiansky spravodajca TASR.



Maďarský minister a českí opoziční politici sa zhodli na dôležitosti ochrany suverenity a sťažovali sa, že stredná Európa často zažíva vonkajšie zasahovanie do volieb. "Tieto vonkajšie zásahy boli namierené proti vlasteneckým, národným záujmom, konzervatívnym stranám a vládam. Medzinárodný liberálny mainstream a Sorosovo impérium zasahovali do politických procesov mnohých stredoeurópskych krajín vrátane Českej republiky a Maďarska, pričom sa stavali proti vlasteneckým, konzervatívnym, národným stranám a vládam," povedal šéf maďarskej diplomacie.



Szijjártó pripomenul, že Maďarsko prijalo zákon na ochranu svojej suverenity a zabránenie pokusom o vonkajšie zásahy, preto Európska komisia (EK) začala právne konanie a v príslušnom súdnom procese sa súčasná česká vláda postavila na stranu bruselského orgánu proti maďarskej vláde.



V súdnom spore Európskej únie proti Maďarsku v kauze zákona o ochrane národnej suverenity sa po Česku v utorok proti Maďarsku postavilo aj Dánsko. EK 3. októbra 2024 podala na Súdny dvor Európskej únie žalobu na Maďarsko, pretože sa domnieva, že tamojší zákon o ochrane národnej suverenity je v rozpore s právom EÚ. Podľa kritikov je cieľom tohto zákona umlčať opozíciu a odporcov vlády.



Maďarská vláda vo svojom stanovisku uviedla, že Brusel útočí na Maďarsko za to, že Budapešť sa bráni zahraničnému vplyvu.



České ministerstvo zahraničných vecí v utorok uviedlo, že sa mieni k sporu pripojiť a že to isté zrejme urobí aj ďalších 12 štátov.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)