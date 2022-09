Szijjártó: Azerbajdžan môže zdvojnásobiť dodávky plynu do Európy

Budapešť/Almaty 28. septembra (TASR) - Vyše desať percent svetových zásob zemného plynu sa nachádza v Strednej Ázii a Azerbajdžan je pripravený zdvojnásobiť svoje dodávky do Európy. Oznámil to na sociálnej sieti Facebook v stredu maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó, ktorý sa kazašskej Almate stretol s ministrami energetiky členských krajín Turkickej rady, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Szijjártó vyzdvihol význam plynovodu Turk Stream, ktorý je po problémoch na plynovodoch Nord Stream jediným plynovodom, ktorý bez prerušení a porúch dodáva ruský plyn do Európy.



"Preto vieme zabezpečiť dodávky zemného plynu do našej krajiny aj v prípade, že tranzit cez Ukrajinu zanikne. Udalosti uplynulého obdobia však pripomínajú krajinám na trase plynovodov, aby venovali zvýšenú pozornosť ich bezpečnosti," dodal.



Kritická situácia v dodávkach energie podčiarkuje význam hľadania nových partnerov, vyhlásil Szijjártó pred odletom do Kazachstanu. Maďarsko má v Turkickej rady štatút pozorovateľa. Jej členmi sú Azerbajdžan, Kazachstan, Kirgizsko, Turecko a Uzbekistan.