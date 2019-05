Szijjártó: Bezpečnosť Európy závisí od Turecka

Maďarský minister povedal, že Maďarsko vníma Turecko ako strategického spojenca a priateľa, pričom si veľmi váži úlohu, ktorú Turecko zohráva v garantovaní európskej bezpečnosti.

Budapešť 3. mája (TASR) - Bez dodržania dohody o zastavení migrácie medzi Európskou úniou a Tureckom by bolo treba rátať s výrazným migračným tlakom smerom z juhu, preto možno konštatovať, že bezpečnosť Európy závisí od Turecka. Vyhlásil to v piatok v Budapešti šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó po schôdzke s tureckým ministrom zahraničných vecí Mevlütom Čavušoglom.



Podľa agentúry MTI maďarský minister povedal, že Maďarsko vníma Turecko ako strategického spojenca a priateľa, pričom si veľmi váži úlohu, ktorú Turecko zohráva v garantovaní európskej bezpečnosti.



"Turecko vo veľkej miere prispieva k tomu, že tých vyše 30 miliónov ľudí, ktorí sú v okolí Európy pripravení kedykoľvek sa vydať na cestu na kontinent, zatiaľ ešte tak neurobili," zdôraznil Szijjártó.



Čavušoglu podotkol, že existujú krajiny, ktoré kritizujú Turecko, pričom by sa mali pri vytváraní vzťahov skôr zamerať na boj proti prisťahovalectvu či terorizmu.



