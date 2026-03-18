Szijjártó: Brusel a Kyjev sa naďalej zabávajú so spustením Družby
Autor TASR,aktualizované
Budapešť 18. marca (TASR) - Európska únia a Ukrajina sa naďalej zabávajú so spustením ropovodu Družba a predstierajú, že hľadajú riešenie problému, ide však iba o podfuk. Podľa servera magyarnemzet.hu to vyhlásil v stredu maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa Szijjártóa hľadanie riešenia Bruselu a Kyjeva je veľký podvod, keďže ľudia v Bruseli aj Ukrajinci klamú a bez zábran hovoria nezmysly.
„Dnes ráno nás Európska komisia informovala, že už má na mieste, alebo aspoň teda v Kyjeve, takzvanú expertnú delegáciu, pričom hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí uviedol, že nevie o žiadnej expertnej delegácie prichádzajúcej na Ukrajinu,“ povedal šéf maďarskej diplomacie.
Podotkol, že napriek žiadosti o účasť maďarských a slovenských expertov na práci delegácie Brusel túto žiadosť zamietol.
„Požadujeme, aby Brusel a Kyjev okamžite ukončili túto frašku a prestali sa na nás pozerať ako na hlupákov, keďže s istotou vieme, že ropovod je absolútne funkčný. Preto žiadame, aby sa okamžite obnovila preprava ropy ropovodom Družba na Slovensko a do Maďarska,“ povedal Szijjártó.
Ukrajina zatiaľ nemá žiadne informácie o misii EÚ s poverením oboznámiť sa s mierou poškodenia ropovodu Družba na jeho ukrajinskom úseku. Na brífingu v Kyjeve to v stredu uviedol hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj, píše TASR podľa webu RBK-Ukrajina. Hovorca podľa vlastných slov nevie, odkiaľ pochádzajú dátumy konania a podrobnosti spomínanej misie.
Konflikt medzi Ukrajinou a Maďarskom sa vyostril po ultimáte maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý odblokovanie financií EÚ pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur podmienil obnovením tranzitu ruskej ropy cez Družbu.
Európska komisia v reakcii na to oznámila svoju pripravenosť pomôcť s opravou poškodeného úseku ropovodu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
