Szijjártó: Brusel by mal vrátiť hospodárske právomoci členským štátom

Budapešť 4. februára (TASR) - Hospodárske problémy Európskej únie v posledných rokoch boli spôsobené Bruselom, preto by bolo najlepšie, keby Európska komisia vrátila hospodárske právomoci členským štátom. Napísal to v utorok na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Szijjárto pred neformálnym varšavským stretnutím ministrov EÚ zaoberajúcich sa obchodnými záležitosťami ďalej vo svojom príspevku uviedol, že pod vedením predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej sa Únia v posledných rokoch izolovala od dvoch najväčších hráčov globálnej ekonomiky.



"V Bruseli osočovali nového amerického prezidenta a uvalili clá na čínske produkty elektrických áut. Boli to veľmi 'múdre' kroky," konštatoval maďarský minister. Dodal, že ich dôsledkom je, že európska konkurencieschopnosť klesla do hĺbky, v akej ešte nikdy nebola.



"Maďarská stratégia však funguje. Ekonomická neutralita priniesla investície a rekordy v zamestnanosti," podčiarkol Szijjártó. Dodal, že "Maďarsko so svojou stratégiou ekonomickej neutrality dosiahlo investičné rekordy, rekordnú zamestnanosť a Budapešť dokázala uzavrieť dohody o ochrane investícií s 12 krajinami, zatiaľ čo EÚ ani s jednou," napísal šéf maďarskej diplomacie.