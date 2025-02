Szijjártó bude rokovať v USA aj o sankciách voči Rogánovi

Budapešť 19. februára (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó bude v stredu vo Washingtone rokovať s novým americkým ministrom financií Scottom Bessentom. Témou stretnutia majú byť aj americké sankcie uvalené na šéfa kabinetu predsedu maďarskej vlády Antala Rogána, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na server 24.hu.



Podľa vyhlásenia ministerstva zahraničných vecí Szijjártó pred plánovaným stretnutím s americkým ministrom oznámil, že bude prvým ministrom zahraničných vecí, ktorého Bessent prijme od svojho nástupu do funkcie.



Rogán bol v januári zaradený na sankčný zoznam Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) Ministerstva financií USA s tvrdením, že politik využil svoju vládnu pozíciu na zveľadenie svojho majetku a majetku jednotlivcov lojálnych členov Fideszu, čím prispel k šíreniu korupcie v Maďarsku.



Szijjártó uviedol, že spolu s Bessentom prehodnotia situáciu v Európe po vojne na Ukrajine, keďže ekonomika kontinentu utrpela vážne škody v dôsledku ozbrojeného konfliktu a politika sankcií a prudko stúpajúca inflácia predstavovali v posledných rokoch vážne problémy.



"Je v našom záujme, aby bol mier, pretože mier je prirodzeným médiom hospodárskeho rozvoja. Ak bude mier, zmierni to tlak na maďarskú ekonomiku, bude to mať na ňu veľký oslobodzujúci účinok," konštatoval Szijjártó.



Ministri budú rokovať aj o otázkach bilaterálnej finančnej a ekonomickej spolupráce. "Obe strany čaká veľa práce, keďže predchádzajúca americká administratíva na čele s Joeom Bidenom sa stavala k maďarske vláde nepriateľsky a prijala množstvo opatrení, ktoré podkopali vzťahy," cituje server slová šéfa maďarskej diplomacie.