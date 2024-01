Szijjártó: Bude to ostrá diskusia, Brusel chce dotovať zbrane Kyjevu

Budapešť 22. januára (TASR) - Na prvom tohtoročnom rokovaní Rady Európskej únie pre zahraničné veci v Bruseli bude ostrá diskusia, pretože je opäť nastolená otázka financovania dodávok zbraní na Ukrajinu. Pred odletom do Bruselu to v pondelok vyhlásil na Facebooku šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Na programe sú, samozrejme, dve vážne bezpečnostné výzvy, ktoré ohrozujú náš kontinent: vojna na Ukrajine a konflikt na Blízkom východe. Bude to tvrdá debata, pretože v Bruseli, žiaľ, oprášili návrh, podľa ktorého by sme sa mali zaviazať dodávať Ukrajine zbrane na dlhé roky, zatiaľ po päť miliárd eur (!) ročne. Je síce nový rok, vojnová psychóza však zostala stará," napísal Szijjártó.



Uplynulé dni a týždne podľa jeho vyjadrenia opakovane dokázali, že vojna na Ukrajine nemá na bojisku riešenie, zatiaľ iba stúpa počet mŕtvych a miera ničenia. "Čím dlhšie bude vojna trvať, tým budú straty väčšie," podčiarkol.



K otázke Blízkeho východu vyjadril nádej, že s rezortnými kolegami budú o nej diskutovať už dnes, a že skôr či neskôr dospejú k poznaniu, že úspech protiteroristických operácií nie je len záujmom Izraela, ale aj v záujmom celého sveta. "Je potrebné dosiahnuť, aby k žiadnemu teroristickému útoku, ako bol ten, ktorý zasiahol Izrael začiatkom októbra, nikdy nedošlo nikde na svete," dodal.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)