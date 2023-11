Szijjártó bude v Maroku rokovať o predchádzaní migrácie z Afriky

Budapešť 15. novembra (TASR) - Kvôli extrémne rýchlo rastúcej populácii Afriky, zvyšujúcemu sa počtu ozbrojených konfliktov a nedostatku investícií a rozvoja smerujú z Afriky do Európy čoraz násilnejšie migračné vlny. Vyhlásil to v stredu na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. V snahe predchádzať migrácii odcestoval do Maroka, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Jedným z predpokladov európskej bezpečnosti je africká bezpečnosť a stabilita. Najlepším spôsobom, ako zastaviť migráciu, je odstrániť príčiny, ktoré ju spúšťajú, takže Európa musí vybudovať skutočné partnerstvo a účinnú spoluprácu s krajinami, ktoré môžu zaručiť stabilitu v Afrike," napísal Szijjártó.



Maroko označil za jeden z pilierov africkej stability a jednu z hlavných bášt severoafrickej obrannej línie Európy. "S efektívnou spoluprácou s Marokom a dobre cielenými africkými rozvojovými programami môžeme dosiahnuť náš strategický cieľ, ktorým je zastaviť migračné vlny z Afriky do Európy," dodal minister zahraničných vecí.



Server 24.hu pripomenul, že šéf maďarskej diplomacie tieto myšlienky vyslovil už pred dvoma rokmi počas návštevy svojho marockého kolegu Násira Búritu v Budapešti.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)