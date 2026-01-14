< sekcia Zahraničie
Szijjártó bude vo štvrtok v Belehrade rokovať o akvizícii NIS
Autor TASR
Budapešť 14. januára (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó sa vo štvrtok v Belehrade stretne s ministerkou energetiky Srbska Dubravkou Dedovićovou Handanovičovou, s ktorou bude rokovať okrem iného o kúpe ruského podielu v srbskej ropnej spoločnosti (NIS). S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Dodávky ropy do rafinérie NIS v Pančeve sa cez Jadranský ropovod (JANAF) obnovili. Informovala o tom v utorok srbská verejnoprávna rádiotelevízia (RTS). Americké úrady predĺžili prevádzkovú licenciu pre NIS uprostred rokovaní o predaji ruského podielu maďarskej spoločnosti MOL.
Chorvátska spoločnosť JANAF zastavila dodávky do Pančeva 9. októbra na základe rozhodnutia Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) amerického ministerstva financií. OFAC neskôr vydal licenciu, ktorá spoločnosti NIS umožňuje pokračovať v prijímaní ropy do 23. januára.
Predlžuje sa tiež lehota na rokovania o predaji väčšinového ruského podielu v NIS do 24. marca oproti pôvodnému termínu 13. februára. O možnosti zvýšenia svojho podielu v spoločnosti NIS rokuje aj srbský štát, uviedla Dedovičová Handanovičová.
Podľa RTS Vučič rokoval s vedením spoločnosti MOL o potenciálnej kúpe spoločnosti NIS, pričom sa zaoberal „všetkými aspektmi spolupráce, naliehavosťou riešenia situácie s OFAC“ a „významnou medzinárodnou dohodou medzi Srbskom a Maďarskom“.
Vučič v Spojených arabských emirátoch pre srbské médiá vyjadril očakávanie, že kupca ruského podielu bude poznať „do dvoch až troch dní“. O tejto záležitosti diskutoval aj s prezidentom Spojených arabských emirátov šejkom Muhammadom bin Zájidom Ál Nahjánom.
