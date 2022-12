Szijjártó: Bulharsko i Rumunsko by si zaslúžili prijatie do Schengenu

Budapešť 9. decembra (TASR) - Rumunsko a Bulharsko by si boli zaslúžili vstup do schengenského priestoru, pretože dôsledne chránia svoje hranice a urobili veľa pre potlačenie ilegálnej migrácie, reagoval v piatok na Facebooku šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Szijjártó pripomenul, že ministri vnútra členských krajín Európskej únie vo štvrtok v Bruseli nedospeli k potrebnému jednomyseľnému súhlasu s prijatím Bulharska a Rumunska do európskeho schengenského priestoru. Predtým sa však zhodli na tom, že Chorvátsko sa od 1. januára stane v poradí 27. členom zóny voľného pohybu.



"Tak prečo sa (Bulharsko a Rumunsko) nemohli pridať? Pretože členské štáty Rakúsko a Holandsko vetovali ich pristúpenie," dodal maďarský minister, pričom poukázal, že ostatné členské krajiny EÚ vstup Bulharska a Rumunska do Schengenu podporovali.



"Kde sú všetci kritici, ktorí majú obavy z jednoty EÚ a chcú zrušiť právo veta? Kde sú bedákajúci novinári liberálneho mainstreamu? Kde sú bruselskí byrokrati a ministri liberálnych vlád?" pýtal sa vyčítavo Szijjártó.



Európska komisia aj Európsky parlament vo štvrtok opätovne vyjadrili podporu Bulharsku a Rumunsku pre vstup do Schengenu, na čo obe krajiny čakajú už 11 rokov.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)