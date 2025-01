Szijjártó: Bulharsko naďalej zabezpečuje tranzit plynu do Maďarska

Budapešť 21. januára (TASR) - Bulharsko bude naďalej zabezpečovať tranzit zemného plynu do Maďarska, čo je mimoriadne dôležité, pretože dnes je zásobovanie Maďarska z veľkej časti zabezpečené prostredníctvom plynovodu Turecký prúd (TurkStream). Podľa agentúry MTI to vyhlásil v utorok šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó po telefonickom rokovaní s novým bulharským ministrom zahraničných vecí Georgom Georgijevom, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Ministri potvrdili vzájomný záväzok k ďalšiemu rozvoju bilaterálnych vzťahov. "Maďarsko podporilo vstup Bulharska do schengenského priestoru, za čo sa môj kolega poďakoval. Maďarsko tiež podporuje vstup Bulharska do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)," povedal Szijjártó.



Podľa jeho slov ho nový bulharský kolega ubezpečil, že Bulharsko bude aj v budúcnosti vystupovať ako spoľahlivá tranzitná krajina, čo je dôležité už aj vzhľadom na fyzické, politické a finančné útoky na plynovod v poslednom období.