Szijjártó: Je užitočné zvážiť odobratie funkcií opozičným poslancom

Budapešť 25. augusta (TASR) - Bolo by užitočné zvážiť odobratie všetkých funkcií opozičných poslancov v maďarskom parlamente, pretože politická skupina maďarskej vládnej strany Fidesz sa v Európskom parlamente dostala do izolácie. Hovoril o tom počas víkendu šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó. S odvolaním sa na server rtl.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Stálo by za zváženie, či by nebolo vhodné odobrať opozícii funkcie podpredsedov parlamentu a funkcie v parlamentných výboroch," povedal Szijjártó v sobotu na festivale Tranzit.



Minister pripomenul, že frakcia Patrioti pre Európu, do ktorej patrí aj Fidesz, sa dostala v EP do izolácie.



Fidesz na otázku servera, či takýto krok majú v pláne, zatiaľ neodpovedal. Opozičné strany Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) a Demokratická koalícia (DK) uviedli, že by ich neprekvapilo, keby vládne strany ešte viac oklieštili možnosti fungovania opozície.



Založenie aliancie krajne pravicových strán v EP nazvanej Patrioti pre Európu inicioval maďarský premiér Viktor Orbán spolu s českým expremiérom Andrejom Babišom. Okrem Fideszu, Babišovo hnutia ANO a Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) sú členmi tejto aliancie aj španielsky Vox, portugalská Chega, holandská Strana za slobodu (PVV), Dánska ľudová strana (DF) a flámska Vlaams Belang (Flámsky záujem).