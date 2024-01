Szijjártó: Cesta ku schôdzke Orbána so Zelenským je ešte dlhá

Budapešť 30. januára (TASR) - Maďarsko-ukrajinský summit bude mať zmysel len vtedy, ak dokáže posunúť bilaterálne vzťahy do novej dimenzie. K uskutočneniu takejto schôdzky však obe strany čaká ešte veľa práce. Podľa agentúry MTI to vyhlásil v utorok v Budapešti šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR Ladislav Vallach.



"Do maďarsko-ukrajinského stretnutia na vysokej úrovni je ešte dlhá cesta, ale sme pripravení urobiť túto spoločnú prácu. Včera sme urobili dôležité kroky. Medzivládna pracovná skupina pre vzdelávanie bude musieť v najbližších dňoch a týždňoch vykonať prácu, ktorá umožní Maďarom žijúcim v Zakarpatskej oblasti získať späť práva, ktoré mali k dispozícii do roku 2015," spresnil Szijjártó.



"Pracujeme na tom, aby bol rozvoj infraštruktúry spájajúci obe krajiny úspešný, aby sme mohli realizovať rozvoj dopravy v pohraničnej oblasti. Úplné naplnenie všetkých týchto plánov môže znamenať nový rozmer, novú éru. A keď toto už bude, potom bude mať zmysel hovoriť o tom, ako a kedy usporiadať stretnutie na vysokej úrovni," dodal šéf maďarskej diplomacie.



Szijjártó sa v pondelok v Užhorode stretol so šéfom ukrajinskej diplomacie Dmytrom Kulebom. Na schôdzke bol prítomný aj šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak. "Máme záujem na stretnutí maďarského premiéra s ukrajinským prezidentom. Dnes sme k tomu urobili veľmi silný krok," povedal Jermak k pripravovanej schôdzke Viktora Orbána s Volodymyrom Zelenským.



