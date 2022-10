Szijjártó chce na energetickom fóre v Moskve hovoriť aj o mieri

Budapešť 11. októbra (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó sa vo štvrtok v Moskve zúčastní na Týždni ruskej energie, kde chce hovoriť o dôležitosti mieru a na druhej strane dosiahnuť, aby ani v budúcnosti neboli v Maďarsku problémy s dodávkami energie. Podľa agentúry MTI to šéf diplomacie oznámil v utorok v Budapešti, informuje spravodajca TASR.



Szijjártó po schôdzke so slovinským ministrom hospodárskeho rozvoja a technológií Matjažom Hanom podotkol, že je zrejmé, že eskalácia na Ukrajine sa uberá mimoriadne nebezpečným smerom. "Teraz sme skutočne v predposlednom okamihu, keď by sa ešte mohli udalosti zvrátiť," dodal.



Šéf maďarskej diplomacie vyjadril názor, že namiesto úsilia o eskaláciu a vojnovej rétoriky by bolo načase, keby Európa sústredila svoje úsilie na vytvorenie mieru. Preto sa chce zúčastniť vo štvrtok na podujatí Týždeň ruskej energie, kde chce podčiarknuť význam mieru.



"Tí, ktorí ma preto kritizujú, nechcú mier. A tých, ktorí takto kritizujú, nezaujíma, či budú mať Maďari dodávky energie, alebo nie," uzavrel Szijjártó.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)