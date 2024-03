Szijjártó: Čierna Hora je pripravená na vstup do Európskej únie

Budapešť/Podgorica 14. marca (TASR) - Čierna Hora je podľa názoru maďarskej vlády pripravená na členstvo v Európskej únii, čím by veľa získala aj samotná Únia. Podľa agentúry MTI to vyhlásil vo štvrtok v Podgorici maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po schôdzke so šéfom čiernohorskej diplomacie Filipom Ivanovičom, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Szijjártó povedal, že uprostred súčasných ťažkostí by pre EÚ bola nová energia získaná prijatím západobalkánskych krajín veľmi potrebná.



Maďarský minister pripomenul, že Maďarsko sa ujme predsedníctva v Rade EÚ v druhej polovici tohto roka, teda v čase, keď Únia čelí vážnym ekonomickým a bezpečnostným výzvam. "Tieto hrozby posunuli EÚ do akejsi negatívnej špirály, z ktorej sa môžeme dostať len vtedy, ak zvonku dostaneme čerstvú silu, novú energiu a novú dynamiku," poznamenal Szijjártó podľa ktorého životne dôležitá nová energia pre Európsku úniu môže pochádzať z ambicióznych a rýchlo sa rozvíjajúcich krajín západného Balkánu.



Hlavným cieľom polročného maďarského predsedníctva bude podľa šéfa maďarskej diplomacie urýchliť rozširovanie.