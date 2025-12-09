< sekcia Zahraničie
Szijjártó: Dcérska spoločnosť Gazpromu sa presťahuje do Maďarska
Autor TASR
Budapešť/Moskva 9. decembra (TASR) - Turecká dcérska spoločnosť ruského Gazpromu, ktorá prevádzkuje plynovod Turkish Stream, bude presunutá z Holandska do Maďarska. Sťahovanie spoločnosti sa už začalo a jej ďalšej prevádzke nebránia žiadne sankcie. Podľa servera hvg.hu to oznámil v utorok v Moskve maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó dva dni po tom, čo okresný súd v Amsterdame zaistil majetok spoločnosti South Stream Transport (SST), informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Szijjártó na Facebooku označil tento krok za „dobrú správu“. SST prevádzkuje plynovod Turkish Stream, cez ktorý sa ruský zemný plyn dostáva aj do Maďarska, dodáva server.
„Vďaka dohode uzavretej so Spojenými štátmi budú zabezpečené prevádzkové podmienky a platobné transakcie súvisiace s prevádzkou plynovodu TurkStream nebudú podliehať sankciám. Presťahovaním prevádzkovej spoločnosti z Holandska do Maďarska tak bude plynovod TurkStream môcť v nasledujúcom období nerušene fungovať napriek všetkým právnym a finančným útokom,“ podčiarkol maďarský minister.
Súd rozhodol, že majetok spoločnosti, ktorý sa nachádza v Holandsku, môže byť zabavený ako zábezpeka pre nárok na odškodnenie. V roku 2023 bolo totiž Rusku nariadené zaplatiť spoločnosti s názvom DTEK odškodné vo výške 208 miliónov dolárov. DTEK bol hlavným dodávateľom elektriny na ukrajinskom Krymskom polostrove až do ruskej agresie v roku 2014, ale v roku 2017 ho okupanti znárodnili. Rusko sa proti rozhodnutiu súdu odvolalo, ale majetok bol zmrazený, kým konanie pokračuje.
Szijjártó do ruskej metropoly letel z Istanbulu, kde turecký prezident Recep Tayyip Erdogan prijal maďarského premiéra Viktora Orbána.
„Prezident Trump vynakladá neuveriteľné úsilie na ukončenie vojny na Ukrajine a my ho zo všetkých síl podporujeme. Keď sa vojna skončí, svetová ekonomika sa môže vrátiť do normálu a v medzinárodných obchodných vzťahoch sa otvoria nové, obrovské príležitosti. Sankcie s nami nebudú vždy, takže musíme byť pripravení zaujať dobrú východiskovú pozíciu v prichádzajúcom novom období. Preto teraz ideme do Moskvy s veľkou obchodno-korporátnou delegáciou,“ napísal Szijjártó pred rokovaniami v Moskve.
Podľa informácií servera telex.hu sú v delegácii aj zástupcovia maďarských energetických skupín MOL, MVM, ako aj predstavitelia farmaceutickej firmy Richter.
Szijjártó naposledy navštívil ruskú metropolu 28. novembra, keď Viktora Orbána prijal ruský prezident Vladimir Putin. Okrem iného vtedy diskutovali o tom, že Maďari by mali záujem vstúpiť do podnikov v zahraničí, ktoré sú v rukách ruských ropných spoločností postihnutých americkými sankciami.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)