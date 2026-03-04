< sekcia Zahraničie
Szijjártó: Do Jordánska odletel prvý repatriačný let, dovezie 87 ľudí
Minister spresnil, že repatriačným letom dovezú 83 Maďarov, dvoch Rumunov, jedného Slováka a jedného kolumbijského občana.
Autor TASR
Budapešť 4. marca (TASR) - Z maďarského Kecskemétu odletel v stredu prvý evakuačný let do jordánskeho Ammánu, aby priviezol 87 ľudí uviaznutých na Blízkom východe. Na Facebooku to oznámil šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Szijjártó dodal, že situácia na Blízkom východe zostáva zlá, pričom v noci pokračovali raketové útoky a útoky dronmi na arabské krajiny, takže stále platia uzávierky a obmedzenia vzdušného priestoru, čo lietanie na mnohé miesta prakticky znemožňuje.
„V podstate to budú cestujúci, ktorí prešli z Izraela. Tam je úplne uzavretý vzdušný priestor, takže z Izraela môžete odísť iba po súši. Pomohli sme skupine 51 osôb odísť z Izraela pozemnou hranicou do Jordánska a okrem nich privážame domov aj vyše 30 ľudí, ktorí uviazli v Jordánsku,“ spresnil Szijjártó.
Minister dodal, že repatriačný let poletí tiež vo štvrtok pre Maďarov, ktorí tam uviazli alebo tam prešli pozemnou hranicou. „A v piatok bude nasledovať Šarm aš-Šajch, keďže tí, ktorí uviazli v Izraeli kvôli úplnému uzavretiu vzdušného priestoru, majú možnosť opustiť krajinu po zemi buď smerom do Jordánska alebo do Egypta. Ich môžeme priviezť domov tento týždeň a potom Wizz Air zvýši počet letov do Šarm aš-Šajchu na desať týždenne, takže bude možné cestovať domov pravidelným letom aj odtiaľ,“ podčiarkol Szijjártó.
