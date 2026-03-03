Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Szijjártó: Do volieb nebude pokrok v obnovení ropovodu Družba

Maďarský premiér Viktor Orbán (vpravo) si podáva ruku s premiérom SR Robertom Ficom (Smer-SD) pred ich stretnutím v Budapešti 29. mája 2025, kde sa zúčastní na konferencii konzervatívnej politickej akcie CPAC Hungary. Foto: TASR/AP

Surovina z Ruska neprúdi cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára.

Autor TASR
Budapešť 3. marca (TASR) - V otázke obnovenia prevádzky ropovodu Družba sa neočakáva žiadny pokrok až do aprílových parlamentných volieb v Maďarsku. Podľa agentúry MTI to povedal v utorok v Szolnoku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Minister uviedol, že ak súčasná vláda premiéra Viktora Orbána zostane pri moci, Ukrajinci budú nútení pristúpiť k dohode, „lebo im peniaze dôjdu skôr ako naša ropa“.

Szijjártó v prejave pred študentmi na Mathias Corvinus Collegium (MCC) tiež povedal, že Ukrajina sa snaží ovplyvniť výsledok maďarských volieb zastavením tranzitu ruskej ropy.

Surovina z Ruska neprúdi cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Podľa Kyjeva je dôvodom ruský útok na zariadenie ropovodu. Orbán a slovenský premiér Robert Fico podozrievajú Ukrajinu z politického vydierania, tá tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
