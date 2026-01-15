< sekcia Zahraničie
Szijjártó: Dohoda o kúpe ruského podielu v srbskej NIS je blízko
Minister potvrdil, že MOL ako budúci vlastník považuje srbskú rafinériu Pančova za strategicky dôležitú, a že maďarská spoločnosť toto zariadenie nezatvorí.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť 14. januára (TASR) - Dohoda o kúpe ruského podielu v srbskej ropnej spoločnosti NIS medzi spoločnosťou MOL, Gazpromneft a srbským vedením je blízko. Oznámil to vo štvrtok v Belehrade minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó po rokovaní s ministerkou energetiky Srbska Dubravkou Dedovićovou Handanovičovou. S odvolaním sa na server portfolio.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Minister potvrdil, že MOL ako budúci vlastník považuje srbskú rafinériu Pančova za strategicky dôležitú, a že maďarská spoločnosť toto zariadenie nezatvorí. Szijjártó dodal, že sa buduje nový ropovod, ktorý prepojí rafinériu MOL Százhalombatta a logistické centrum v Novom Sade.
Prvý míľnik v rokovaniach o získaní väčšinového podielu v spoločnosti NIS by mohol nastať už čoskoro, poznamenal Szijjártó, podľa ktorého prvá dôležitá dohoda medzi spoločnosťami MOL a Gazprom Nefť by mohla byť dosiahnutá už v najbližších dňoch.
Koordinovaná prevádzka ropných systémov troch vnútrozemských krajín, akými sú Slovensko, Maďarsko a Srbsko, a integrovaná prevádzka ropných rafinérií v Bratislave, maďarskej Százhalombatte a v srbskom Pančeve vytvoria dobrú situáciu, v ktorej stredoeurópsky región nikdy nebol, a to tak z hľadiska bezpečnosti dodávok energie, ako aj cien energií, podčiarkol šéf maďarskej diplomacie.
Srbský prezident Aleksandar Vučić v stredu v Abú Zabí vyhlásil, že dúfa, že sa k prevzatiu ruského podielu v NIS pripoja aj Maďarsko a Spojené arabské emiráty.
Vučič v Spojených arabských emirátoch pre srbské médiá vyjadril očakávanie, že kupca ruského podielu bude poznať „do dvoch až troch dní“. O tejto záležitosti diskutoval aj s prezidentom Spojených arabských emirátov šejkom Muhammadom bin Zájidom Ál Nahjánom.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Minister potvrdil, že MOL ako budúci vlastník považuje srbskú rafinériu Pančova za strategicky dôležitú, a že maďarská spoločnosť toto zariadenie nezatvorí. Szijjártó dodal, že sa buduje nový ropovod, ktorý prepojí rafinériu MOL Százhalombatta a logistické centrum v Novom Sade.
Prvý míľnik v rokovaniach o získaní väčšinového podielu v spoločnosti NIS by mohol nastať už čoskoro, poznamenal Szijjártó, podľa ktorého prvá dôležitá dohoda medzi spoločnosťami MOL a Gazprom Nefť by mohla byť dosiahnutá už v najbližších dňoch.
Koordinovaná prevádzka ropných systémov troch vnútrozemských krajín, akými sú Slovensko, Maďarsko a Srbsko, a integrovaná prevádzka ropných rafinérií v Bratislave, maďarskej Százhalombatte a v srbskom Pančeve vytvoria dobrú situáciu, v ktorej stredoeurópsky región nikdy nebol, a to tak z hľadiska bezpečnosti dodávok energie, ako aj cien energií, podčiarkol šéf maďarskej diplomacie.
Srbský prezident Aleksandar Vučić v stredu v Abú Zabí vyhlásil, že dúfa, že sa k prevzatiu ruského podielu v NIS pripoja aj Maďarsko a Spojené arabské emiráty.
Vučič v Spojených arabských emirátoch pre srbské médiá vyjadril očakávanie, že kupca ruského podielu bude poznať „do dvoch až troch dní“. O tejto záležitosti diskutoval aj s prezidentom Spojených arabských emirátov šejkom Muhammadom bin Zájidom Ál Nahjánom.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)