Szijjártó: Dohoda Ruska s USA hovorí o zákaze útokov na infraštruktúru

Budapešť/Moskva 26. marca (TASR) - Americko-ruská dohoda jasne stanovila zákaz útokov na energetickú infraštruktúru namierených proti Maďarsku, čo je v súlade s národnými záujmami Maďarska, pretože sa tým výrazne znížili bezpečnostné riziká dodávok. Podľa agentúry MTI to povedal v stredu v Moskve maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Šéf maďarskej diplomacie rokoval s ruskými vicepremiérmi Alexandrom Novakom a Denisom Manturovom, poradcom prezidenta Jurijom Ušakovom a ministrom športu Michailom Degťarevom.



Podľa Szijjártóa najdôležitejšou otázkou pre Maďarsko teraz je, kedy sa skončí vojna na Ukrajine a kedy sa do strednej Európy vráti mier.



„Z tohto pohľadu sa s vami môžem podeliť o dobré správy, pretože mierové rokovania medzi USA a Ruskom prebiehajú dobre, americká aj ruská strana pristupujú k rokovaniam so vzájomnou dobrou vôľou a dobrými úmyslami. Je zrejmé, že tak Rusi, ako aj Američania majú záujem na tom, aby mierové rokovania boli čo najskôr úspešné," povedal maďarský minister.



Podotkol, že sa s ruskou stranou dohodli na posilnení maďarsko-ruskej spolupráce, čo je jednoznačne v záujme Maďarska, keďže energetická bezpečnosť krajiny do značnej miery závisí od Moskvy.



„Uvítali sme aj skutočnosť, že MOL (pozn. TASR: maďarská ropná spoločnosť) vykonáva veľmi úspešnú ťažobnú činnosť v Rusku, čo poskytuje MOL dostatočný základ na zvýšenie svojej prítomnosti na trhu v budúcnosti,“ uzavrel Szijjártó.







(spravodajca TASR Ladislav Vallach)