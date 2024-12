Szijjártó: Došlo k uzavretiu prístupových kapitol EÚ s Čiernou Horou

Brusel 16. decembra (TASR) - Tri prístupové kapitoly Európskej únie s Čiernou Horou boli uzavreté, oznámil v pondelok v Bruseli maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Uviedol, že po viac než siedmich rokoch sa integračný proces vďaka maďarskému predsedníctvu v Rade EÚ zrýchľuje, informuje TASR podľa agentúry MTI.



Szijjártó na tlačovej konferencii po medzivládnej prístupovej konferencii EÚ - Čierna Hora spresnil, že maďarské predsedníctvo uprednostňuje rozširovanie EÚ o krajiny západného Balkánu v vzhľadom na význam stability, mieru a rozvoja v regióne.



Podľa jeho slov by v prípade absencie rýchleho integračného pokroku došlo k ohrozeniu nielen dôveryhodnosti únijnej politiky rozširovania, ale aj dôveryhodnosti celej EÚ.



Uzavreté boli prístupové kapitoly o práve duševného vlastníctva, informačnej spoločnosti a médiách a podnikovej a priemyselnej politike, poznamenal. Ako dodal, EÚ naposledy uzavrela kapitolu s Čiernou Horou pred sedem a pol rokmi.



Čierna Hora predložila svoju žiadosť o vstup do EÚ v roku 2008, kandidátskou krajinou sa stala v roku 2010 a rokovania sa začali o ďalšie dva roky neskôr, spresnil maďarský minister.



Tridsaťpäť prístupových kapitol je zoskupených do šiestich oblastí. Kapitoly pokrývajú všetky legislatívne aspekty a uzatvárajú sa jednotlivo, na odporúčanie Európskej komisie (EK) jednomyseľným súhlasom všetkých členských štátov v rámci Rady EÚ.



Rokovania o niekoľkých kapitolách môžu prebiehať súčasne. Keď sú všetky kapitoly uzavreté, EK odporučí kandidátsku krajinu na členstvo a krajina podpíše prístupovú zmluvu, ktorá stanoví dátum pristúpenia. Zmluvu musí ratifikovať všetkých 27 členských štátov a Európsky parlament, ktorý text schvaľuje nadpolovičnou väčšinou.