Szijjártó: Dúfame, že Trumpove mierové úsilie povedie k úspechu

Budapešť/Brusel 15. júla (TASR) - Maďarská vláda dúfa, že mierové úsilie amerického prezidenta Donalda Trumpa na Ukrajine povedie v nasledujúcich týždňoch k úspechu. Podľa agentúry MTI to povedal v utorok v Bruseli maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Na tlačovej konferencii počas prestávky rokovania Rady Európskej únie pre zahraničné veci Szijjártó reagoval na novinársku otázku týkajúcu sa Trumpovej hrozby ciel voči Rusku, ak do 50 dní nedôjde k mieru na Ukrajine. Šéf maďarskej diplomacie zdôraznil, že neexistuje človek, ktorý by urobil pre mier na Ukrajine toľko ako Trump, za čo si americký prezident zaslúži rešpekt a obdiv.



„A tiež si myslím, že je jasné, že keby európski politici a ukrajinskí politici tieto mierové snahy neustále nemarili, už by mohli byť úspešné,“ povedal Szijjártó.



„Dúfame, veríme, že úsilie Donalda Trumpa v nasledujúcich 50 dňoch povedie k úspechu, prinesie prímerie a možnosť mierových rokovaní na Ukrajine. Potom o 50 dní táto otázka už nebude relevantná,“ uzavrel maďarský minister.





