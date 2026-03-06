Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 6. marec 2026Meniny má Radoslav a Radoslava
< sekcia Zahraničie

Szijjártó: EK sa nepostavila za Maďarsko a SR v otázke ropovodu Družba

.
Na archívnej snímke Szijjártó. Foto: TASR/AP

Surovina z Ruska neprúdi cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Podľa Kyjeva je dôvodom ruský útok na zariadenie ropovodu.

Autor TASR
Budapešť 6. marca (TASR) - Európska komisia reagovala na spoločný list maďarskej a slovenskej vlády po vyše desiatich dňoch, avšak v otázke ropovodu Družba sa nepostavila na stranu Budapešti a Bratislavy proti Ukrajine. Podľa servera hirado.hu to povedal v piatok v maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Šéf maďarskej diplomacie uviedol, že predchádzajúci deň bolo „nepochybne preukázané“, že Ukrajinci z politických dôvodov blokujú dodávky ropy do Maďarska a je zrejmé, že na ropnú blokádu neexistuje žiadny fyzický, technický ani inžiniersky dôvod.

Surovina z Ruska neprúdi cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Podľa Kyjeva je dôvodom ruský útok na zariadenie ropovodu. Orbán a Fico podozrievajú Ukrajinu z politického vydierania, tá tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.

Orbán v pondelok zverejnil družicové snímky, ktoré údajne dokazujú, že prevádzka ropovodu Družba nie je obmedzená. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu odkázal Orbánovi, že ovládací panel a podzemné potrubie poškodeného ropovodu Družba nie sú zo satelitu viditeľné.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

Neprehliadnite

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch

HRABKO: EÚ je v prípade Iránu mimo hru, k slovu sa môže dostať neskôr

WINKLER: Každý vidí, ako funguje Bratislava, bude sa musieť rozhodnúť

Fico po výrokoch ukrajinského prezidenta vyjadril solidaritu Orbánovi