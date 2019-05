Szijjártó: EÚ by mala v júni otvoriť prístupové rokovania s Albánskom

Podľa agentúry MTI šéf maďarskej diplomacie zdôraznil, že pre jeho krajinu by bolo neprijateľné, ak by sa tak nestalo.

Budapešť 10. mája (TASR) - Európska únia by mala v júni otvoriť prístupové rokovania s Albánskom, vyhlásil maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v piatok v Budapešti po schôdzke so svojím albánskym rezortným kolegom Gentom Cakajom.



Podľa agentúry MTI šéf maďarskej diplomacie zdôraznil, že pre jeho krajinu by bolo neprijateľné, ak by sa tak nestalo. "V maďarskej zahraničnej politike má región západného Balkánu prioritný význam, pretože tamojší mier a stabilita majú priamy vplyv na bezpečnosť v strednej Európe," dodal Szijjártó.



Albánsko podľa slov Cakaja spĺňa podmienky vstupu do EÚ, čo uznala aj Európska rada.



Ministri podpísali dohodu o vzájomnej pomoci v oblastiach hospodárenia s odpadmi, vodohospodárstva, klimatickej politiky i rozvoja obnoviteľných zdrojov energie.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)