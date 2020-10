Szijjártó: EÚ nedokáže zastaviť migráciu bez severoafrických krajín

Alžír/Budapešť 27. októbra (TASR) - Európska únia nedokáže zastaviť migračnú vlnu bez spolupráce s racionálne zmýšľajúcimi severoafrickými krajinami, povedal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v utorok v alžírskom hlavnom meste po rokovaní so šéfom alžírskej diplomacie Sabrím Búkadúmom.



Podľa agentúry MTI Szijjártó vyhlásil, že Maďarsko bude v súlade so žiadosťou Alžíra presadzovať úpravu dohody o pridružení medzi Úniou a Alžírskom. "Pomohlo by to ďalšiemu ekonomickému rozvoju (Alžírska), posilneniu stability a tým by sa podarilo zabrániť aj tomu, aby do EÚ prúdili nekontrolovateľne masy migrantov," zdôraznil maďarský minister.



Búkadúm informoval Szijjártóa o situácii krajín na juh od Alžírska. V Sahelskom pásme, ktoré sa tiahne od Mauritánie po Sudán cez Mali, Burkinu Faso, Niger, Alžírsko, Líbyu a Čad, vypukli nové konflikty. V Mali žije 900.000 vnútorných utečencov, pričom tento región ohrozujú teroristické organizácie a nábožensky založené extrémistické organizácie. Situáciu komplikuje aj pandémia nového druhu koronavírusu.



Ministri skonštatovali, že bezpečnostná situácia v krajinách, odkiaľ prichádzajú migranti do Európy, sa výrazne zhoršila, preto treba rátať s tým, že migračný tlak na Európu bude stúpať.



Szijjártó podčiarkol, že Alžírsko v uplynulých dvoch mesiacoch zlikvidovalo 12 prevádzačských skupín, a dodal, že takisto ako Maďarsko, ani táto severoafrická krajina nepodporila migračný pakt Organizácie spojených národov (OSN).





Spravodajca TASR Ladislav Vallach