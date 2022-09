Szijjártó: EÚ robí osudnú chybu odkladaním integrácie Srbska

Budapešť/Belehrad 16. septembra (TASR) - Európska únia urobí osudnú chybu, ak bude naďalej brzdiť európsku integráciu Srbska, vyhlásil v piatok v Belehrade šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó po rokovaní so srbskou ministerkou pre európsku integráciu Jadrankou Joksimovičovou. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na správu agentúry MTI.



"Európska únia musí urobiť niečo pre zlepšenie európskej bezpečnosti. Čelíme bezpečnostným výzvam, ktoré tu v Európe spôsobili najvýznamnejšiu bezpečnostnú krízu za posledné desaťročia. Ak chce Únia zlepšiť svoju vlastnú bezpečnosť, musí expandovať a smer tejto expanzie je jednoznačne na západnom Balkáne," povedal Szijjártó s dôvetkom, že tí, ktorí žijú v susedstve západného Balkánu, vedia, aké vážne problémy môže spôsobiť nestabilita tohto regiónu.



Maďarský minister vyzval české predsedníctvo v Rade EÚ na otvorenie ôsmich nových prístupových kapitol počas tohto polročného predsedníctva, pretože podľa jeho slov by to znamenalo, že 30 z 35 negociačných kapitol by už bolo otvorených, takže by bolo možné dosiahnuť zmysluplný pokrok.











