Szijjártó: EÚ sa nepoučila a nechce vziať realitu na vedomie

Budapešť/Luxemburg 25. októbra (TASR) - Je zrejmé, že Európska komisia (EK) nepoľavuje, nepoučila sa z chýb minulého obdobia a nechce vnímať realitu, aj keď bruselské opatrenia zatiaľ energetickú krízu len prehlbujú. Vyhlásil to v pondelok po zasadnutí Rady EÚ pre energetiku, dopravu a telekomunikácie v Luxemburgu maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR s odvolaním sa na server mandiner.hu.



Podľa maďarského ministra chce EK robiť ďalšie skryté pokusy na obmedzenie právomocí členských štátov a tým súčasne aj isté skryté rozširovanie svojich právomocí, čo označil za neprijateľné.



Szijjártó zdôraznil, že Maďarsko trvá na tom, aby sa otázky súvisiace s dodávkami energií prijímali jednohlasne. "Podľa nás dobrým, reálnym a dlhodobým riešením by bolo zaplaviť európsky trh zemným plynom tak, že by EK pomohla zabezpečiť, aby čo najviac zemného plynu prichádzalo z čo najväčšieho počtu zdrojov z rôznych smerov," povedal.



Šéf maďarskej diplomacie okrem iného zdôraznil, že jeho krajina sa v žiadnom prípade nezúčastní na povinnom spoločnom zaobstarávaní zemného plynu. Podčiarkol, že dodávky ruskej spoločnosti Gazprom Maďarsku sú nerušené.