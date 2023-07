Szijjártó: Existuje nádej, že summit predíde riziku eskalácie vojny

Budapešť/Vilnius 11. júla (TASR) - Je veľká pravdepodobnosť, že summit NATO môže zabrániť riziku eskalácie vojny na Ukrajine a bude na ňom prijaté zodpovedné rozhodnutie o perspektíve členstva Ukrajiny. Podľa agentúry MTI to vo Vilniuse vyhlásil maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Szijjártó po príchode na dvojdňový summit zdôraznil, že pre Maďarsko je najdôležitejšie, aby sa potvrdilo predchádzajúce jasné rozhodnutie NATO, podľa ktorého Aliancia nie je účastníkom ozbrojeného konfliktu na Ukrajine, a urobí všetko pre to, aby zabránila jeho stupňovaniu.



"Existuje tábor tých, ktorí nedávno silno argumentovali, že Kyjev by mal tentoraz dostať jasný harmonogram vstupu. Proti nim stoja tí, ktorí zmýšľajú zodpovedne a neustále nabádajú na opatrnosť," povedal šéf maďarskej diplomacie.



Szijjártó vyjadril nádej, že existuje šanca, že sa v tejto oblasti prijme zodpovedné rozhodnutie, pretože návrh záverečného dokumentu summitu neobsahuje žiadny konkrétny dátum vstupu Ukrajiny. "Odvoláva sa prakticky len na deklaráciu schválenú v Bukurešti v roku 2008, v ktorej bolo uvedené, že Ukrajina raz niekedy bude môcť vstúpiť do NATO," dodal.



Severoatlantická aliancia vyšle na summite v litovskom Vilniuse Ukrajine jasný a pozitívny odkaz o členstve v NATO. Uviedol to generálny tajomník Aliancie Jens Stoltenberg v úvode zhromaždenia.



"Očakávam, že spojenci vyšlú jasný a priaznivý odkaz o ceste vpred smerom k členstvu Ukrajiny (v NATO)," povedal. Navrhol podľa vlastných slov balíček opatrení, ktorý má zaručiť plnú vzájomnú súčinnosť medzi silami NATO a Ukrajiny, ktorý tiež túto krajinu priblíži k Aliancii. Poukázal na to, že v stredu sa uskutoční prvé zasadanie Rady NATO-Ukrajina aj za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.



Stoltenberg tiež pripomenul, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok po rokovaní s ním a švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom vyjadril podporu vstupu Švédska do Severoatlantickej aliancie.



Szijjártó k otázke ratifikácie vstupu Švédska do Severoatlantickej aliancie v maďarskom parlamente v utorok vyhlásil, že ide už iba o technickú záležitosť.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)