Szijjártó: Gruzínčania volili vlasteneckú stranu podporujúcu rodiny

Budapešť 27. októbra (TASR) — Obyvatelia Gruzínska dali napriek pokusom o intervenciu jasne najavo, že chcú vlasteneckú vládnucu stranu podporujúcu rodinu. K výsledkom sobotňajších parlamentných volieb v Gruzínsku, ktoré vyhrala vládnuca strana Gruzínsky sen, to v nedeľu na Facebooku napísal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



"Bravo, gratulujeme!" dodal Szijjártó s poznámkou, že počas zostávajúceho obdobia predsedníctva Maďarska v Rade Európskej únie a samozrejme aj po ňom bude Budapešť poskytovať gruzínskym priateľom všetku podporu, ktorú potrebujú, aby uspeli vo svojom úsilí o európsku integráciu.



V sobotu ešte predtým, ako volebná komisia zverejnila prvé čiastkové výsledky, zablahoželal maďarský premiér Viktor Orbán vládnucej strane k víťazstvu. "Blahoželám premiérovi (Iraklimu) Kobachidzemu a strane Gruzínsky sen k ich obrovskému víťazstvu v dnešných parlamentných voľbách. Gruzínsky ľud vie, čo je pre jeho krajinu najlepšie a dnes bolo počuť jeho hlas!", napísal Orbán, ktorého krajina v súčasnosti predsedá Rade EÚ.



Gruzínsky sen sa stal víťazom sobotňajších parlamentných volieb v Gruzínsku so ziskom viac ako 54 percent hlasov. Oznámila to v nedeľu volebná komisia po sčítaní takmer všetkých hlasov.



Predseda volebnej komisie Giorgij Kalandarišvili uviedol, že konzervatívny Gruzínsky sen oligarchu Bidzinu Ivanišviliho získal 54,08 percenta hlasov. Zoskupenie štyroch opozičných strán získalo 37,58 percenta.



Gruzínsky sen, ktorý je pri moci od roku 2012, si v 151-člennom parlamente zabezpečil 91 kresiel, čo stačí na vládnutie, ale je málo na ústavnú väčšinu, ktorá pozostáva zo 113 kresiel a Gruzínsky sen sa o ňu usiloval.



Výsledky volieb sú podľa agentúry Reuters ranou pre prozápadne orientovaných Gruzíncov, ktorí si vo voľbách vyberali medzi vládnucou stranou prehlbujúcou vzťahy s Ruskom, a opozíciou, ktorá dúfala v urýchlenie vstupného procesu do Európskej únie.



Gruzínsko je od decembra 2023 kandidátskou krajinou do EÚ. V reakcii na prijatie zákona o "zahraničných agentoch" však Brusel v júli pozastavil prístupový proces a zmrazil desiatky miliónov eur finančnej pomoci. Zároveň upozornil, že výsledky parlamentných volieb zrejme rozhodnú o šanciach Tbilisi na členstvo v EÚ.







(spravodajca TASR Ladislav Vallach)