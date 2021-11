Szijjártó: Nie je možné, aby kohokoľvek pre jeho povolanie odpočúvali

Budapešť 8. novembra (TASR) - Informačný úrad podliehajúci maďarskému ministerstvu zahraničných vecí nekupoval, ale ani nepoužíva izraelský špionážny softvér Pegasus, povedal v pondelok v rozhovore v reakcii na otázku komerčnej televízie RTL minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.



"Každé sledovanie osôb od roku 2010 bolo v Maďarsku v súlade so zákonom. Nie je možné, aby kohokoľvek pre jeho povolanie odpočúvali," zdôraznil šéf diplomacie, podľa ktorého všetky zariadenia nakupovali a používajú maďarské tajné služby legálne.



Predseda národnobezpečnostného výboru parlamentu János Stummer z opozičnej strany Jobbik podľa spravodajského servera 24.hu v pondelok povedal, že špionážny softvér bol nasadený na sledovanie kruhu vyše stovky osôb. Pripomenul, že v októbri mohol čiastočne nahliadnuť do dokladov o nákupe softvéru od izraelskej spoločnosti NSO Group, nevidel však náležitosti týkajúce sa finančnej súvislosti transakcie.



Stummer k otázke počtu sledovaných osôb povedal, že vie presné číslo, avšak zdôraznil, že podstatnejšou otázkou je, z akého poverenia a v akom období tento softvér používali.



K oživeniu kauzy Pegasus došlo po tom, čo predseda výboru pre obranu a vnútro maďarského parlamentu Lajos Kósa z vládnej strany Fidesz minulý štvrtok potvrdil, že špionážny softvér zakúpil rezort vnútra. Kósa to povedal po vypočutí ministra vnútra Sándora Pintéra na schôdzke tohto výboru. Obsah rokovania výboru bol v zmysle rozhodnutia Fideszu utajený do roku 2050.



Britský denník The Guardian v júli napísal, že vláda premiéra Viktora Orbána je podozrivá z používania špionážneho softvéru Pegasus na sledovanie mobilných telefónov investigatívnych novinárov a majiteľov nezávislých médií v Maďarsku.



Spravodajský server direkt36.hu v tejto súvislosti pripomenul, že medzi vyše 300 sledovanými osobami v Maďarsku boli nielen investigatívni novinári, ale i bohatí majitelia mediálnych spoločností a ľudia z ich bezprostredného okolia. Podľa tohto servera sa našli priame dôkazy o tom, že za sledovaním stoja maďarské štátne orgány, pričom v súvislosti s Pegasusom, ktorý bol vo svete nasadený na 50.000 cieľov, sa objavili správy o jeho mnohých zneužitiach.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)