Szijjártó: Je nezmyselné obviňovať Orbána z rasizmu

Budapešť 27. júla (TASR) - V Maďarsku platí nulová tolerancia voči antisemitizmu a rasizmu, čo je srdcovou záležitosťou aj premiéra Viktora Orbána. Obviňovať ho z rasizmu je preto absurdné, reagoval v stredu pre komerčnú televíziu ATV minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Orbán sa v sobotňajšom (23.7.) prejave na 31. letnej univerzite Maďarov v rumunskom meste Baile Tušnad dotkol aj otázky miešania rás. "Nie sme (Maďari) zmiešaná rasa a nechceme sa stať miešanou rasou," vyhlásil okrem iného Orbán, varujúc pred miešaním sa Európanov s Neeurópanmi.



"Je však pravda aj to, že od roku 2015 – odkedy čelí európsky kontinent enormnému migračnému tlaku a my vedieme úplne verejne protiimigračnú politiku v záujme toho, aby sme zaručili bezpečnosť Maďarska a maďarskej spoločnosti – nás napádajú a naše vyjadrenia k tejto otázke prekrúcajú," dodal Szijjártó.



Podľa slov šéfa maďarskej diplomacie ide o rovnaké obvinenia, aké v čase stavania hraničných zábran na južných hraniciach Maďarska v roku 2015 zazneli z úst politikov, na ktorých mená si dnes už európska verejnosť ani nespomenie.



ATV pripomína, že Orbánove slová o miešaní rás vyvolali veľké pobúrenie na medzinárodnej scéne a viacerí predstavitelia ich označili za nacistické. Podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans na Twitteri v tejto súvislosti poznamenal, že rasizmus je "jedovatý politický vynález" a v Európe, ktorej sila pochádza z rozmanitosti, by preň nemalo byť miesto.



Szijjártó na to v ATV reagoval, že Timmermans je "najškodlivejší politik v dejinách Európskej únie".











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)