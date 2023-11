Szijjártó: Jeden z dvoch nezvestných rukojemníkov v Gaze je nažive

Budapešť 28. novembra (TASR) - Jeden z dvoch nezvestných maďarských občanov v Pásme Gazy je určite nažive a momentálne je zadržiavaný palestínskym militantným hnutím Hamas. Oznámil to v utorok v Bruseli šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó s odvolaním sa na správu izraelských úradov. Na základe správy agentúry MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Szijjártó na tlačovej konferencii počas prestávky v rokovaní ministrov zahraničných vecí NATO v Bruseli pripomenul, že traja z piatich maďarských rukojemníkov boli prepustení v uplynulých dňoch po tom, ako Hamas oznámil, že počas prímeria vydajú ženy a deti v rámci výmeny zajatcov.



"Okrem nich sme vedeli o dvoch mužoch s maďarským občianstvom, o ktorých sme doteraz nemali informácie, takže podľa predpokladov môžu byť vo väzbe Hamasu," dodal minister s tým, že izraelské úrady Budapešti potvrdili, že jeden z týchto mužov je nažive v zajatí Hamasu.



"Samozrejme, tak ako sme urobili všetko pre to, aby sme oslobodili deti a jednu ženu, urobíme všetko pre to, aby sme vyslobodili zo zajatia aj dvoch mužov s maďarským občianstvom," podčiarkol Szijjártó.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)