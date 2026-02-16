< sekcia Zahraničie
Szijjártó k návšteve Rubia: Podpíšeme dohodu o jadrovej spolupráci
Rubio v nedeľu pricestoval do Budapešti a v pondelok sa stretne s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, po čom bude nasledovať spoločná tlačová konferencia.
Autor TASR
Budapešť 16. februára (TASR) - Maďarsko podpíše so Spojenými štátmi dôležitú dohodu o spolupráci v oblasti jadrovej energie, ktorá má mimoriadny význam aj preto, že jadrová energia je prostriedkom na udržanie dlhodobého udržiavania nízkych režijných nákladov domácností v Maďarsku. Podľa servera infostart.hu to v súvislosti s návštevou amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia uviedol v pondelok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Szijjártó dodal, že s inauguráciou prezidenta Donalda Trumpa sa vlani v maďarsko-amerických vzťahoch začal nový zlatý vek. „Viktor Orbán uzavrel s Donaldom Trumpom na ich schôdzke vo Washingtone koncom minulého roka veľmi dôležité dohody a vďaka tomu sme dokázali udržať znížené ceny energií v Maďarsku a maďarskí občania platia najnižšie ceny energií v Európe,“ zdôraznil šéf maďarskej diplomacie.
Podľa jeho slov na pondelňajšom stretnutí sa bude podrobne diskutovať aj o otázke ukončenia vojny na Ukrajine, keďže Maďarsko je jedinou krajinou v Európe, ktorá od začiatku podporovala mierové úsilie Trumpa.
„Sme jediní, ktorí nedodali zbrane, sme jediní, ktorí udržiavali diplomatické kanály a sme tí, ktorí sú pripravení usporiadať mierový summit,“ uzavrel Szijjártó.
Hlavnými témami rokovaní amerického ministra v Budapešti budú podľa servera telex.hu možnosti nastolenia mieru na Ukrajine a bilaterálne vzťahy medzi USA a Maďarskom.
