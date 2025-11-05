Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Szijjártó: K Trumpovi cestuje vo štvrtok s Orbánom početná delegácia

Na snímke maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR- Martin Baumann

Podľa šéfa maďarskej diplomacie pôjde už o šieste oficiálne stretnutie Trumpa s Orbánom, pričom prvé sa konalo v roku 2019.

Autor TASR
Budapešť 5. novembra (TASR) - Mierový proces na Ukrajine, ekonomické záležitosti a nové investície budú hlavnými témami piatkového prijatia predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána u amerického prezidenta Donalda Trumpa vo Washingtone. Podľa servera hirado.hu to oznámil v stredu na tlačovej konferencii maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Maďarského premiéra na ceste do USA bude sprevádzať početná delegácia ministrov, šéfov veľkých spoločností, novinárov, a aj predstaviteľov vedy a výskumu. Delegácia poletí vo štvrtok lietadlom nízkonákladovej spoločnosti Wizz Air, dodal Szijjártó.

Maďarská vláda podporuje mierové úsilie Trumpa na Ukrajine a očakáva, že európski politici nebudú podkopávať iniciatívu amerického prezidenta. „Maďarsko je pripravené hostiť mierový summit v Budapešti, ak budú americko-ruské prípravné práce úspešné,“ povedal maďarský minister, podľa ktorého témou rokovaní bude aj zriadenie veľkého balíka ekonomicko-energetickej americko-maďarskej spolupráce.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
